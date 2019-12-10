10.12.2019

2019-12-10 20:00:03

Владимирские спортсмены отреагировали на решение ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство на 4 года отстранило российских спортсменов от участия в Олимпиаде, Паралимпиаде и чемпионатах мира. По данным регионального спортивного департамента, сейчас в различные сборные команды страны вызываются почти 150 спортсменов из Владимирской области. Как они восприняли решение ВАДА, и что будет дальше?

ВлГУ поздравляет своих чемпионов мира и Европы, тренеров, преподавателей, тех, кто готовил их для победы. Подарки, слова благодарности. В качестве поддержки зажигательное выступление вузовской команды черлидеров.

Но искрометная Калинка и российский гимн - вновь под запретом. ВАДА "забанило" российский спорт на 4 года. Две олимпиады без флага и гимна, и никаких международных турниров в России.

Анастасия Хомячкова, чемпионка мира 2019 по самбо: «То что я расстроилась -это можно ничего не сказать. Все расстроились и, мне кажется, это несправедливо к чистым спортсменам, которые никогда не имели отношения к допингу. У других спортсменов, по крайней мере, таких проблем нет».

Чемпионка мира по самбо Анастасия Хомячкова чуть не плачет. Но не от боли в ноге. Травму она получила на чемпионате. Анастасии уже сделали операцию. Сейчас идет процесс восстановления. Она была уверена: к Олимпийским играм будет в форме.

Анастасия Хомячкова, чемпионка мира по самбо 2019: «У многих спортсменов - это как бы наша карьера, наша жизнь, наш хлеб можно сказать. И я пока даже не представляю, какое будет развитие у этого всего».

5 медалей с первенства и чемпионата Европы по пауэрлифтингу привезла студентка ВлГУ Мария Забелина. Он только что завершился в Литве. Маша в первый день соревнований установила сразу два мировых рекорда в тяге 151.5 и 153 кг. И сразу спортсменку пригласила на допинг-контроль.

Мария Забелина, чемпионка Европы 2019 по пауэрлифтингу: «Сидела допоздна. Сдала допинг-контроль. Второй раз ко мне подошли после второго выступления, тоже хотели взять, потом передумали. Вообще брали только у нас, у одного спортсмена из нашей области. Он спросил, по какому принципу определяете? Сказали, что заранее определено, кого брать на контроль».

К российским спортсменам относятся предвзято, утверждает и заслуженный тренер России Надир Магомедов. В сентябре его воспитанник, тогда еще аспирант ВлГУ, а сейчас преподаватель Абуязид Манцигов выиграл Чемпионат мира по греко-римской борьбе.

Надир Магомедов, тренер, профессор ВлГУ: «За два дня до чемпионата мира приходили в 5 утра допинг-контроль взяли. Но в 5 утра человек должен спать. Договор с 7 утра. И никто не защитит и говорить бесполезно».

Но опытный тренер винит не только антидопинговое агентство, но и российских чиновников от спорта. Прошлая ситуация никого не научила, никто не наказан. И спортсмены не должны из-за этого прерывать карьеру.

Надир Магомедов, тренер, профессор ВлГУ: «Мое мнение, что спортсмены наши должны выступать, независимо под каким флагом. Пусть это будет Международного Олимпийского комитета. Потому что жизнь дается один раз и спортсмены могут только один раз. Всю жизнь стремимся. Вдруг по вине каких-то чиновников они должны страдать! Поэтому, если он не виноват, допинг не принимал, он должен выступать!»

Это не спортивное решение, а политическое. И оно направлено на уничтожение российского спорта, уверены спортсмены и тренеры. Его можно преодолеть, но только чистыми победами.

Вера Куликова, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»