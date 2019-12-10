За перевозку ребёнка без автокресла грозит административный штраф - 3000 рублей

Во Владимире утром 11 декабря, инспекторы ГИБДД будут останавливать водителей, чтобы проверить соблюдение правил перевозки детей. Полицейские будут находиться вблизи школ и детских садов, сообщает официальный сайт УМВД России по Владимирской области.«Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 12 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств».В случае нарушения правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей. Столько же стоит детское автокресло.