10.12.2019

2019-12-10 14:05:03

Во Владимире при пожаре в дачном домике погиб мужчина



ЧП в областном центре, есть погибший. Сегодня в районе девяти часов утра в садовом товариществе Содышка произошел пожар. В загоревшемся дачном домике сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины - вероятно, он задохнулся угарным газом. Личность погибшего сейчас устанавливается.

