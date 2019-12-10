По неподтверждённой информации, это человек без определённого места жительства

10 декабря во Владимире на СНТ «Содышка» случился пожар в частном жилом доме. Пожарные при тушении обнаружили в доме труп мужчины, сообщает МЧС России по Владимирской области.Дымящееся здание было видно с Пекинки. Вызов к спасателям поступил в 9.08. Приехавшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание и не допустили того, чтобы огонь перешёл на соседние дома. В сгоревшем здании обнаружили труп неизвестного мужчины. По неподтверждённой информации, это мог быть человек без определённого места жительства, забравшийся туда погреться. Полиция установит причины пожара и личность погибшего.