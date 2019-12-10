Во владимирском Роддоме №2 Сергей Телегин отработал 9 лет

Сергей Телегин назначен главным врачом Роддома №2 в городе Владимире. Соответствующий приказ 9 декабря подписали в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области.Сергей Телегин окончил Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2009 году окончил клиническую ординатуру по специальности акушерство и гинекология.Во владимирском Роддоме №2 Сергей Телегин отработал 9 лет. Там он прошёл путь от врача-акушера-гинеколога до заместителя главного врача.