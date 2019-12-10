Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в Мюнхене. Соболезнования родным и близким экс-градоначальника выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в Мюнхене. Соболезнования родным и близким экс-градоначальника выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Говоря о бывшем мэре Москвы, Вячеслав Володин отметил, что тот был политиком своего времени. Период активности Юрия Лужкова пришелся на трудный для России постсоветский этап ее истории, объяснил он."Юрий Михайлович долгие годы был мэром Москвы, и с его именем в то сложное время многие москвичи связывали изменения своей жизни к лучшему", – подчеркнул Володин. Председатель нижней палаты принес соболезнования родным и близким Юрия Лужкова."Юрий Михайлович Лужков был энергичным, жизнелюбивым человеком", – напомнил Вячеслав Володин.10 Дек 2019 в 1:20 PSTНапомним, 10 декабря в возрасте 83 лет умер Юрий Лужков. Известно, что бывший мэр Москвы находился в одной из клиник в Мюнхене, где ему провели операцию на сердце.Как писали "Дни.ру", трагический исход шокировал вдову Юрия Лужкова Елену Батурину, поскольку врачи давали благоприятные прогнозы. Сообщается, что операция действительно прошла успешно, однако уже после нее начались осложнения. По предварительным данным, бывший мэр Москвы не смог выйти из наркоза.Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы на протяжении 18 лет – с 1992 по 2010 годы. После отставки бывший столичный градоначальник занимался преподаванием, а затем с головой погрузился в сельское хозяйство.