В Москве состоялась премьера фильма Тот самый концерт. Поддержать его героиню Аллу Пугачеву в киноцентр Октябрь в числе прочих пришла Кристина Орбакайте. Cпустя сутки после просмотра -уже на Песне года – она поделилась впечатлениями с корреспондентом Дни.ру.

В Москве состоялась премьера фильма "Тот самый концерт". Поддержать его героиню Аллу Пугачеву в киноцентр "Октябрь" в числе прочих пришла Кристина Орбакайте. Cпустя сутки после просмотра -уже на "Песне года" – она поделилась впечатлениями с корреспондентом "Дни.ру"."Я все детство провела за кулисами маминых концертов, – призналась певица. – А вот в зале никогда толком не была. Конечно, мы всей семьей присутствовали на том самом сольнике в апреле в Кремлевском дворце, но там трудно было сосредоточиться: большое количество людей, присутствующие с нами в ложе и требующие внимания дети..."Именно по этой причине Кристина Орбакайте с нетерпением ждала выхода на большие экраны фильма-концерта. "Фактически я впервые вблизи разглядела работающую на сцене маму. Ее эмоции, глаза, настроение – то, что можно не рассмотреть, сидя в зале, – для меня стали потрясением. Да еще и прекрасный звук. Что может быть лучше?!" – не смогла сдержать восторгапризналась, что запретила во время концерта показывать ее крупным планом на экране в зале. "Считаю, что это очень меняет картину, ведь я пою, предположим, о смысле жизни, а меня в этот момент рассматривают – какая помада, что у меня на шее надето или еще что-то, – пояснила 70-летняя Примадонна в интервью программе "Время". – А энергетический сгусток от публики должен устремляться только в одну точку на сцене. Тогда я это чувствую, и зритель отдачу ощущает. Поэтому я волновалась, как этот концерт будет воспринят в кино. Съемочная команда меня убедила рискнуть: мол, никогда больше такой не увидят. Крупные планы, все видно. Все переживания, глаза... И тогда я согласилась".