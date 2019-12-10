Переговоры нормандской четверки стартовали 9 декабря 2019 года в 19:21 по московскому времени. Зрители программы 60 минут имели возможность увидеть начало встречи в прямом эфире.

Переговоры "нормандской четверки" стартовали 9 декабря 2019 года в 19:21 по московскому времени. Зрители программы "60 минут" имели возможность увидеть начало встречи в прямом эфире.Первой в Елисейский дворец прибыла канцлер Германии Ангела Меркель, следом приехал президент Украины Владимир Зеленский. После них — российский лидер Владимир Путин. Всех лидеров встречал президент Франции Эммануэль Макрон.Как заметил в прямом эфире программы "60 минут" спецкорр ВГТРК Александр Христенко, Владимир Зеленский приехал к Елисейскому дворцу на на минивэне Renault Espace."Нестандартная машина для первых лиц", — подчеркнул Александр Христенко.Перед началом саммита не обошлось без небольших провокаций. Во-первых, активисты радикального "Движения ветеранов Украины" разорвали перед Елисейским дворцом российский флаг. Во-вторых, оголенные девушки из украинского движения Femen попытались прорваться к воротам, через которые на территорию пропускают представителей СМИ.Но сотрудники службы безопасности Елисейского дворца сработали оперативно: повалили девушек на асфальт, сорвав их планы."Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.Предыдущая встреча "нормандской четверки" прошла 19 октября 2016 года в Берлине. После этого три года лидеры России, Франции, Германии и Украины не собирались.