Кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, каким образом можно предотвратить развитие гипертонии. Врач отметила, что для этого нужно оберегать органы, которые больше всего ..

Кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, каким образом можно предотвратить развитие гипертонии. Врач отметила, что для этого нужно оберегать органы, которые больше всего страдают от недуга – мозг, сердце, почки и сосуды, сообщает телеканал .По словам медика, для защиты от повышенного артериального давления следует не только есть меньше сладкой и соленой пищи, но и вести правильный образ жизни. Важно отказаться от курения и заняться спортом, однако если первые признаки гипертонии уже проявились – нужно принять лекарства короткого действия.