В Сети появилась информация о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Случившееся прокомментировал брат Елены Батуриной Виктор.

В Сети появилась информация о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Случившееся прокомментировал брат Елены Батуриной Виктор.По словам бизнесмена, в последний раз он видел политика в субботу – 7 декабря. При этом, тот чувствовал себя хорошо."Пока ничего не знаю. Я видел его в субботу, он улыбался, прекрасно выглядел. Вчера тоже всё было нормально, они вчера с моей сестрой улетели из России. Пока это вся информация", – рассказал Виктор.Тем временем, вмешалось посольство России в Мюнхене. Там подтвердили новость о скоропостижной смерти экс-мэра Москвы.Материал дополняется