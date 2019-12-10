10.12.2019

2019-12-10 12:45:26

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (46(9695) от 10 декабря 2019 года).

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ принял участие в совещании глав столичных подразделений органов внутренних дел стран СНГ. Читайте на странице 2.



ОСЛЕПЛЯЮЩИЙ ДОХОД

Преступлениям в сфере микрофинансирования и противодействию финансовым пирамидам была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся в ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



«ДЕТИ РОССИИ-2019». ИТОГИ

В целях пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди подростков, а также выявления несовершеннолетних лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, сотрудники столичной полиции осуществили проверку мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи: жилого сектора, а также объектов транспорта, учреждений торговли и досуговых учреждений Москвы. Продолжение на странице 2.



ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН

Любые спортивные соревнования — будь то состязания на футбольном поле, лыжной трассе или дорожках бассейна — это всегда праздник. Читайте на странице 3.



ГОТОВЯСЬ К ПОБЕДЕ

Одной из важнейших задач, решаемых Советом ветеранов органов внутренних дел Москвы в настоящее время, является подготовка к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Читайте на странице 3.



ОДНА НОЧЬ ИЗ ЖИЗНИ КРЫЛА

— Скажите, а то, что я наблюдал сегодня, это ваша типичная рядовая смена? Или всё-таки «из ряда вон»?

— Нетипичная. Но и не что-то запредельное. Нормальная, — улыбается старший наряда лейтенант полиции Вячеслав ХМАРУК. Подробности читайте на странице 4.



И ГРЯНУЛ «ГРОМ»

Позаимствовать у Рэя Брэдбери его знаменитый заголовок меня заставило впечатление от увиденного на подмосковном полигоне, где прошли учения отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 5.



ВЕЧНЫЙ СПОР ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Кадры решают всё. Справедливость этого крылатого выражения давно подтверждена как мировой, так и отечественной практикой. Читайте на странице 5.



КАК СТАТЬ СУПЕРПАПОЙ

В Доме торжеств «Государь» состоялось вручение ставшей уже традиционной премии «Многодетный PAPA AWARD-2019». Продолжение на странице 6.



С 70-ЛЕТИЕМ, ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ!

11 декабря отмечает 70-летний юбилей человек, посвятивший всю жизнь правоохранительным органам, — генерал-лейтенант милиции Виктор ШВИДКИН. Читайте на странице 6.



ЖИЗНЕННЫЕ ВЕХИ ЛЮДМИЛЫ АБРАМОВОЙ

С красивой и солидной жизненной вехой, 90-летием со дня рождения, приняла поздравления ветеран органов предварительного следствия Москвы подполковник милиции Людмила Ильинична АБРАМОВА, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Читайте на странице 7.



«...БЫЛ ГОРД И СЧАСТЛИВ, ЧТО РАБОТАЛ В ЭТОМ ПРЕКРАСНОМ КОЛЛЕКТИВЕ»

С марта 2005 по июнь 2011 года, то есть вплоть до реформирования органов внутренних дел, начальником Управления информации и общественных связей ГУВД по г. Москве был полковник внутренней службы Виктор БИРЮКОВ. Подробности читайте на страницах 8-9.



ЮБИЛЕЙ НА СВЯЗИ!

10 декабря Центр информационных технологий, связи и защиты информации (ЦИТСиЗИ) столичного главка отмечает свой 70-летний юбилей. Читайте на странице 10.



ЕДИНСТВЕННОЙ МАМЕ НА СВЕТЕ!

Мама — особенный человек для каждого из нас. День матери в России на официальном уровне отмечается уже больше 20 лет, в последнее воскресенье ноября. В честь этого праздника Московский городской совет женщин и Совет отцов города Москвы организовали торжественный вечер. Продолжение на странице 11.



ПОЕДЕМ, КРАСОТКА, КАТАТЬСЯ!

В Савёловском районном суде столицы оглашён приговор 31-летнему жителю Республики Саха (Якутия) Брониславу Белюкасу. За похищение двух девушек, угрозу убийством, грабёж и надругательство над ними мужчина приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подробности читайте на странице 11.



СКВОЗЬ ТЯГОТЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ

27 июля 1924 года на хуторе Друговщина Стародубского района Брянской области родился Степан Харитонович Лисовский. Его мать и отец были крестьянами. В семье росли семеро детей. Продолжение на странице 12.



ПОЛИЦИИ МОСКВЫ НОВОЙ БЫТЬ

На стыке XVIII и XIX веков обер-полицмейстером Москвы был Григорий Григорьевич Спиридов — представитель знаменитой военной российской фамилии. Его дед, Андрей Спиридов, во времена Петра I был комендантом отвоёванного у шведов Выборга, а отец, Григорий Спиридов, — полным адмиралом, выдающимся флотским военачальником. Читайте на странице 13.



МАМА, ПАПА, Я — ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ!

В Культурном центе ГУ МВД России по г. Москве состоялся долгожданный праздник — церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов. Были подведены итоги смотров-конкурсов, проведённых среди сотрудников, работников служб и подразделений, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей. Читайте на странице 14.



ДЕНЬ ЗНАМЕНИЯ

10 декабря (27 ноября по старому стилю) совершаются празднования, посвящённые иконе Божией Матери Знамение. В её честь в XVII веке построена и освящена каменная церковь за Петровскими воротами. Подробности читайте на странице 15.



ВЕЛИКИЙ ПРОПОВЕДНИК ХРИСТИАНСТВА

Апостол Андрей Первозванный — по преданию, один из ближайших учеников Иисуса Христа, первый проповедник христианства в Приднепровье и Приильменье. Считается покровителем России, Шотландии и ряда других стран. Читайте на странице 15.



ТОЛЬКО СООБЩА

Ежегодно в преддверии новогодних каникул возрастает количество преступлений. Среди них грабежи, разбои, а также административные правонарушения. Читайте на странице 16.



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