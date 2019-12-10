Не все так гладко в отношениях Евгения Петросяна и его молодой любовницы. В отношениях пары вообще нет гармонии и понимания, они часто скандалят и бывают недовольны поведением друг друга. ..

"Не все так гладко в отношениях Евгения Петросяна и егомолодой любовницы. В отношениях пары вообще нет гармонии и понимания, они часто скандалят и бывают недовольны поведением друг друга. Абсолютно точно между нимиесть страсть, но отношения недолго продлятся", – уверена .Карты Таро показывают Евгения Вагановича импульсивныммужчиной, который дает волю своим чувствам, но не получает взамен должной любви."Молодая Татьяна четко понимает чего именно хочет, и выжимает изпожилого юмориста все соки. В скором Евгений все сам поймет, и достаточнотяжело будет переживать неминуемый разрыв. Разницу ввозрасте нужно учитывать. Татьяну в скором времени уведет более молодой поклонник, и отношения с Петросяном девушка прекратит, – уверена таролог. – Послерасставания юморист сделает все, чтобы вернуться в семью, будет стараться наладитьотношения. Не все пойдет по его плану, но он очень будет рассчитывать на примирение с бывшей супругой. Татьяна окажется нечестной дамой, и еще попьет крови у престарелого артиста.