Полузащитник португальской Бенфики Пицци поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского Зенита.

Полузащитник португальской "Бенфики" Пицци поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита"."Наша цель – три очка, которые позволят попасть в Лигу Европы, – приводит слова Пицци пресс-служба УЕФА. – Несколько раз нам не везло на групповом этапе. Возможно, были психологические проблемы. Надо немного расслабиться и показать все, на что мы способны".Также Пицци сообщил о том, что его команда хорошо подготовилась к игре с "Зениту" и изучила всех футболистов "сине-бело-голубых": "Дзюба хорошо держит мяч, этот игрок очень важен для команды соперника. Дуглас Сантос – отличный защитник, его подключения к атакам и навесы очень опасны", – подытожил 30-летний хавбек.Напомним, матч "Бенфика" – "Зенит" состоится во вторник, 10 декабря, и пройдет на поле "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне, начало – в 23:00 по московскому времени. В группе G с десятью очками лидирует "РБ Лейпциг", досрочно гарантировавший себе участие в плей-офф турнира. По семь очков у "Зенита" и "Лиона".