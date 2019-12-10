Мастер спорта по фигурному катанию Алексей Ягудин буквально взорвался из-за решения исполнительного комитета WADA отстранить Россию от участия в Олимпиаде. По его словам, это будет иметь плохие последствия для отечественного спорта.

Мастер спорта по фигурному катанию Алексей Ягудин буквально взорвался из-за решения исполнительного комитета WADA отстранить Россию от участия в Олимпиаде. По его словам, это будет иметь плохие последствия для отечественного спорта.В Лозанне 9 декабря было принято решение дисквалифицировать Россию. Таким образом наши спортсмены не смогут выступить под отечественным флагом. Кроме того, во время церемонии награждения будет звучать не российский гимн, а гимн Олимпийских игр. Этот факт, по всей видимости, сильно затронул Ягудина. Он заявил, что по факту действия антидопингового агентства – это объявление войны российской стороне."Мы умеем побеждать в войнах! И ЭТУ ВОЙНУ МЫ ТОЖЕ ВЫИГРАЕМ, ПОТОМУ ЧТО МЫ РУССКИЕ ❗️❗️❗️" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написал спортсмен в своем микроблоге.Он заметил, что со стороны исполкома было, мягко говоря, нелогично ставить под удар всех российских спортсменов. Алексей очень эмоционально подчеркнул, что если у ведомства действительно имеются неоспоримые факты против конкретных лиц, то следовало бы назвать их поименно и отстранить от участия не всю страну, а некоторых личностей."Решение, которое было принято сегодня в Лозанне – удар по всему российскому спорту. Я уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль. И говорю я про чистых спортсменов. Не про тех, кто употреблял допинг – этих ребят мне не жалко. Я уверен, что справедливость восторжествует и чистые спортсмены продолжат выступать на международной арене. Если им придется это делать без флага, что поделаешь, – это лучше, чем завершать карьеру и ждать погоды у моря", – уточнил спортсмен.9 Дек 2019 в 11:12 PST