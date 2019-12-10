Иван Янковский отреагировал
на волну критики, связанную с нашумевшим фильмом Текст. Актер уверен, что они
с Кристиной Асмус после того, как снялись в постельной сцене, ходят по лезвию
ножа.
Иван Янковский отреагировал
на волну критики, связанную с нашумевшим фильмом "Текст". Актер уверен, что они
с Кристиной Асмус после того, как снялись в постельной сцене, ходят по лезвию
ножа.
Артист уверен, что вся критика и ажиотаж вокруг этого эпизода в частности и фильма в
целом, говорят только о том, что и он, и Кристина Асмус свою работу сделали
хорошо. По его мнению, все остальное – ерунда.
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