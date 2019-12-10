Иван Янковский отреагировал на волну критики, связанную с нашумевшим фильмом Текст. Актер уверен, что они с Кристиной Асмус после того, как снялись в постельной сцене, ходят по лезвию ножа.

Иван Янковский отреагировална волну критики, связанную с нашумевшим фильмом "Текст". Актер уверен, что онис Кристиной Асмус после того, как снялись в постельной сцене, ходят по лезвиюножа.Артист уверен, что вся критика и ажиотаж вокруг этого эпизода в частности и фильма вцелом, говорят только о том, что и он, и Кристина Асмус свою работу сделалихорошо. По его мнению, все остальное – ерунда.Материал дополняется