Участник несогласованной акции 27 июля Эдуард Малышевский приговорен к трем годам колонии. Соответствующее решение огласили в Тверском суде Москвы. Такое наказание Малышевский понесет за разбитое стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.

Участник несогласованной акции 27 июля Эдуард Малышевский приговорен к трем годам колонии. Соответствующее решение огласили в Тверском суде Москвы. Такое наказание Малышевский понесет за разбитое стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.Подсудимый признан виновным по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья). Приговор огласил судья Анатолий Беляков, сообщает ТАСС. Он отметил, что суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие у подсудимого несовершеннолетней дочери, при этом пришел к выводу, что Малышевского невозможно исправить без изоляции от общества.Малышевского задержали в ходе несогласованной акции на Тверской улице и поместили в автозак. Находясь внутри, обвиняемый выбил стекло, осколки которого упали на голову и плечо сотруднику правоохранительных органов. Сам Малышевский назвал следующую причину своего поступка — якобы он переволновался. Свою вину подсудимый не признал.Несогласованная акция прошла в Москве 27 июля. В ней участвовали, по оценке полиции, более 3,5 тысяч человек.6 декабря столичные суды вынесли сразу несколько приговоров участникам летних беспорядков. Большинство получили условные сроки и административные штрафы.