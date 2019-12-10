Задержан мужчина, который подозревается в покушении на убийство бывшей жены на юго-востоке Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело. 24 ноября мужчина напал с ножом на бывшую супругу, когда она возвращалась с ребенком с прогулки.

Задержан мужчина, который подозревается в покушении на убийство бывшей жены на юго-востоке Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело.24 ноября мужчина напал с ножом на бывшую супругу, когда она возвращалась с ребенком с прогулки. Инцидент произошел возле одного из домов на Волгоградском проспекте. Благодаря незамедлительной медицинской помощи жизнь пострадавшей удалось спасти. На сегодня ее здоровью ничего не угрожает.Проведенный комплекс следственных и оперативных мероприятий помог сотрудникам столичного уголовного розыска установить личность и местонахождение подозреваемого. В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственное подразделение. Расследование уголовного дела продолжается.