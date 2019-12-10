В Подмосковье арестованы участники дерзкого ограбления, которые вынесли из частного дома в Малаховке деньги и драгоценности на миллион триста тысяч рублей. Обыски и задержания прошли по нескольким адресам. В одной из квартир в тайнике обнаружили пистолет с глушителем, который преступники использовали при совершении разбоев.

В Подмосковье арестованы участники дерзкого ограбления, которые вынесли из частного дома в Малаховке деньги и драгоценности на миллион триста тысяч рублей. Обыски и задержания прошли по нескольким адресам. В одной из квартир в тайнике обнаружили пистолет с глушителем, который преступники использовали при совершении разбоев.Там же были обнаружены украденные украшения, чужие банковские карты и мобильные телефоны. На допросе один из задержанных заявил, что разбой учинил в качестве мести бывшей жене. Однако в полиции не исключают, что подозреваемые могут быть причастны к целой серии грабежей.