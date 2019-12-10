Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не представляет, как контролировать перемирие на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не представляет, как контролировать перемирие на Донбассе. Свое заявление он сделал на итоговой пресс-конференции, которая состоялась после саммита "нормандской четверки".Зеленский отметил, что ранее — в течение пяти с половиной — шести лет — все договоренности срывались, передает телеканал "Россия 24". "И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно", — заверил он, подводя итоги саммита. Он также сказал, что надеется, что до конца года на Донбассе будет достигнут режим тишины в полном объеме. Это возможно при поддержке всех участников саммита.Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский проводят совместную пресс-конференцию по итогам первого за три года саммита "нормандской четверки". Прямую трансляцию из Парижа можно посмотреть на сайте 33Live.RuRu.