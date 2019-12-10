Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже не снизила желание президента Украины убедить весь мир отсутствии в стране притеснений русских и русскоязычных. Выступая с подобным заявлением бывший шоумен прилюдно опозорился.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже не снизила желание президента Украины убедить весь мир отсутствии в стране притеснений русских и русскоязычных. Выступая с подобным заявлением бывший шоумен прилюдно опозорился.Во время пресс-конференции по итогам переговоров в нормандском формате Владимир Зеленский попытался доказать "абсурдность" тезиса о притеснении русскоговорящих у него в стране. Убедиться в этом он предложил всем желающим."Вы можете приехать, я вам лично покажу. Только чтобы реально, а не как товарищ Соловьев. Вы посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Очень важно все это ощущать и понимать", – цитирует издание "Обозреватель" президента Украины. Он, однако, не учел, что в отсутствии дискриминации пытается убедить людей, которым был запрещен въезд на Украину только из-за того, что они журналисты из России.Самостоятельно загнав себя в такую нелепую ситуацию Владимир Зеленский быстро пошел на попятную. "Пусть останется три точки. Это не вы решаете, не вы устанавливаете регламент. Мы сказали, что четыре вопроса. Они уже прозвучали. Спасибо всем за работу", – попытался он оставить за собой последнее слово.На своей странице в "Телеграм" к украинскому лидеру обратился специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. "Владимир Александрович, я тоже хочу ножками и ручками у вас там все посмотреть", – признался он. При этом пятилетний запрет на въезд на Украину у журналиста уже закончился."Но дайте команду СБУ закрыть заведенные в 2014 в отношении меня и моих коллег уголовные дела по статье "терроризм". Мы ж с удовольствием приедем", – заключил Александр Коц.Материал дополняется.