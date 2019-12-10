От итогов нормандского саммита эксперты не в восторге. Переговоры шли более пяти часов, но их результаты скромные. Поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с российским лидером Владимиром Путиным вызвало недоумение.

От итогов нормандского саммита эксперты не в восторге. Переговоры шли более пяти часов, но их результаты скромные. Поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с российским лидером Владимиром Путиным вызвало недоумение.Новый президент Украины впервые встретился с главойроссийского государства. "На этом итоги встречи в Париже, по сути,заканчиваются. Формат себя исчерпал", – сказал в комментарии для"Дни.ру" председатель Президиума "Офицеров России", Герой России,генерал-майор Сергей Липовой.По его мнению, смысла в таких встречах нет,поскольку Киев отказывается выполнять минские соглашения. "И с упорством,граничащим с тупостью, не идет на прямой контакт с Донецкой и Луганскойреспубликами", – отметил эксперт.Он напомнил, что о разведении сил и обмене пленными с Киевомпытаются договориться уже не первый год, но серьезных сдвигов нет."Зеленский приехал в Париж и не смог предложить ничего принципиальнонового, тогда как именно он обязан был это сделать, поскольку позиция России,Германии и Франции неизменна с 2015 года", – подчеркнул Липовой.Договариваться об окончании войны Зеленскому нужно было не вПариже, а в Донецке и Луганске, уверен эксперт. Вместо этого нынешний украинскийлидер копирует риторику своего предшественника, недоумевает он."Кроме переименования администрации президента в офис Зеленский пока ничего не сделал", – резюмировал Липовой.Напомним, саммит в нормандском формате с участием лидеровРоссии, Франции, Германии и Украины состоялся 9 декабря в Париже. Стороны велипереговоры более пяти часов. договорились продолжитьразведение войск и обменять заключенных до конца года.«Пойдем, ты хорошо отработал»: Макрон и Зеленский— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)По политической части минских соглашений по-прежнему тупик.открещивается от предоставления Донбассу особого статуса и требуетпередать под контроль Киева восточную границу. Путин, в свою очередь,напомнил, что Украина должна внести изменения в Конституцию и закрепить особоеположение Донецка и Луганска. Следующий саммит нормандского формата пройдетчерез четыре месяца.