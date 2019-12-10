От итогов нормандского саммита эксперты не в восторге. Переговоры шли более пяти часов, но их результаты скромные. Поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с российским лидером Владимиром Путиным вызвало недоумение.
От итогов нормандского саммита эксперты не в восторге. Переговоры шли более пяти часов, но их результаты скромные. Поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с российским лидером Владимиром Путиным вызвало недоумение.
Новый президент Украины впервые встретился с главой
российского государства. "На этом итоги встречи в Париже, по сути,
заканчиваются. Формат себя исчерпал", – сказал в комментарии для
"Дни.ру" председатель Президиума "Офицеров России", Герой России,
генерал-майор Сергей Липовой.
По его мнению, смысла в таких встречах нет,
поскольку Киев отказывается выполнять минские соглашения. "И с упорством,
граничащим с тупостью, не идет на прямой контакт с Донецкой и Луганской
республиками", – отметил эксперт.
Он напомнил, что о разведении сил и обмене пленными с Киевом
пытаются договориться уже не первый год, но серьезных сдвигов нет.
"Зеленский приехал в Париж и не смог предложить ничего принципиально
нового, тогда как именно он обязан был это сделать, поскольку позиция России,
Германии и Франции неизменна с 2015 года", – подчеркнул Липовой.
Договариваться об окончании войны Зеленскому нужно было не в
Париже, а в Донецке и Луганске, уверен эксперт. Вместо этого нынешний украинский
лидер копирует риторику своего предшественника, недоумевает он.
"Кроме переименования администрации президента в офис Зеленский пока ничего не сделал", – резюмировал Липовой.
Напомним, саммит в нормандском формате с участием лидеров
России, Франции, Германии и Украины состоялся 9 декабря в Париже. Стороны вели
переговоры более пяти часов. договорились продолжить
разведение войск и обменять заключенных до конца года.
«Пойдем, ты хорошо отработал»: Макрон и Зеленский
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)
По политической части минских соглашений по-прежнему тупик.
открещивается от предоставления Донбассу особого статуса и требует
передать под контроль Киева восточную границу. Путин, в свою очередь,
напомнил, что Украина должна внести изменения в Конституцию и закрепить особое
положение Донецка и Луганска. Следующий саммит нормандского формата пройдет
через четыре месяца.