Новость о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался, облетела весь российский интернет. Его супруга Елена Батурина до сих пор находится в шоком состоянии.

Новость о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался, облетела весь российский интернет. Его супруга Елена Батурина до сих пор находится в шоком состоянии.Бывший градоначальник скончался сегодня утром в немецком Мюнхене. На тот момент он находился в клинике университета "Гроссхадерн", где ему проводили операцию на сердце. По какому конкретно диагнозу проводилось хирургическое вмешательство родные и близкие Лужкова, пока, не сообщают. По предварительным данным, хирургическая манипуляция прошла успешно, однако, как это часто бывает у пожилых людей, после нее у Юрия начались осложнения.Как сообщает телеграмм-канал Baza, бывший мэр Москвы не смог выйти из состояния наркоза. По словам источников в окружении Лужкова, на операцию в Германию он прилетел вчера вместе со своей супругой Еленой Батуриной. Женщина сейчас находится в шоковом состоянии, так как врачи давали благоприятные прогнозы на это плановое хирургическое вмешательство.Ранее брат супруги Юрия, Виктор, , что изначально ничто не предвещало печального итога. В субботу, 7 декабря, мужчина видел родственника в прекрасном настроении. Бывший градоначальник улыбался и шутил. Кроме того, накануне, перед вылетом в Мюнхен, политик тоже чувствовал себя хорошо.Напомним, что Юрий Лужков в возрасте 83 лет, передает "Интерфакс" со ссылкой на окружение бывшего столичного градоначальника. В посольстве Германии эту информацию подтвердили. По экс-мэру сейчас грустит вся страна. Так телеведущая Ксения Собчак, редко пропускающая мимо важный информационные поводы, высказывалась о произошедшем. "Ушел старик Батурин... Эпоха!" – высказалась Ксения на своем телеграмм-канале.10 Дек 2019 в 1:20 PST