Число жертв нападения вооруженного мужчины на больницу в чешской Остраве возросло до шести - двое пострадавших скончались на операционном столе, сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Число жертв нападения вооруженного мужчины на больницу в чешской Остраве возросло до шести — двое пострадавших скончались на операционном столе, сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех.Стрельбу около 7 часов утра по местному времени (около 9 утра по Москве) в университетской больнице открыл мужчина в красной куртке. Премьер-министр страны Андрей Бабиш уточнил, что трагедия разыгралась в приемном покое."К счастью, там было не так много посетителей. По сообщениям полиции, мужчина выстрелил в голову пациенту", — рассказал он.Четыре человека скончались на месте, еще двое — на операционном столе. По некоторым данным, среди жертв есть один врач.Злоумышленник скрылся с места, выйти на его след пока не удалось."Это огромная трагедия. Что-то немыслимое для Чехии", — признал Войтех.