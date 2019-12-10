Лидер ЛДПР Владимир Жириновский открыл сегодня в Госдуме выставку, посвященную 30-летию его партии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский открыл сегодня в Госдуме выставку, посвященную 30-летию его партии."Вместе мы — это команда, и не надо выдумывать, что партия — это один человек или два", — заявил политик, обращаясь к собравшимся членам ЛДПР.При этом Жириновский выразил надежду, что в будущем ему найдется достойная замена на посту руководителя партии, передает ТАСС."Я надеюсь, в ближайшие десять лет появится из них тот, кто меня заменит", — указал он на членов ЛДПР."Конечно, на ваше место все хотят", — ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что политика — это удел мудрых и порядочных людей.