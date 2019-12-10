В Мюнхене на 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Уход бывшего градоначальника прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В Мюнхене на 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Уход бывшего градоначальника прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Сообщение о том, что умер Лужков, глава либерал-демократов назвал"не слишком приятной новостью". Жириновский напомнил, что экс-мэр управлял Москвой 18 лет."Мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его.Видите, как в политической жизни... Но, слава Богу, что он умер сейчас, а не десять лет назад, когда мы добились его ухода", – передает слова председателя ЛДПР"Лента.ру".Лужков был активным и крепким хозяйственником, умелработать, отметил Жириновский. Он напомнил, что бывший мэр по образованиюхимик-инженер. Бывший градоначальник мог бы связать свою жизнь с наукой, статьдиректором или технологом научно-исследовательского центра, отметил лидер ЛДПР.России не хватает таких мэров, как, заявил Жириновский. "Если он брался за что-то, то это делалось: ремонт, или дома,или дороги, или питание", – сказал депутат.11 лет назад Лужков ответил на вопрос Познера. Тогда с нами не было полуострова. Сегодня Крым с нами, но не стало Юрия Михайловича.Светлая память!— Путин говорит (@CzarSays)умер на 84-м году жизни в мюнхенскойклинике во время плановой операции на сердце. По предварительным данным, бывший градоначальник умер от анафилактического шока. Прийти в сознание он не успел. По другим данным, Лужков умер уже после операции.Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнованияродным и близким политика. Юрия Лужкова он назвал энергичным ижизнерадостным человеком, который многое сделал для города и его жителей.