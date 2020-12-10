За 9 дней заявочной кампании в адрес Оргкомитета конкурса поступило почти пять сотен заявок из большинства субъектов РФ, после двойного отбора станут известны призеры и победители Всероссийского конкурса детских туристических проектов.

500 заявок из 70 регионов России претендуют на победу во Всероссийском конкурсе детских туристических проектов.За 9 дней заявочной кампании в адрес Оргкомитета конкурса поступило почти пять сотен заявок из большинства субъектов РФ, после двойного отбора станут известны призеры и победители Всероссийского конкурса детских туристических проектов.Ровно в полночь 7 декабря на сайте проектдети.рф завершился прием заявок на Всероссийский конкурс детских туристических маршрутов, организуемый Федеральным агентством по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ). Оргкомитет конкурса отмечает высокую активность участников, приводя следующие цифры: всего на конкурс было подано 498 работ из 70 регионов России.Заявки подавались по четырем номинациям. В номинации «Культурно-познавательный туристический маршрут» самое большое количество поданных проектов - 249, что свидетельствует о более активной работе в этой, традиционной сфере развития детского туризма. Перспективные, активно развивающиеся направления экологического и промышленного туризма так же оказались востребованными у участников Конкурса, по ним, соответственно было подано 80 и 49 заявок. В номинации «Идеи», где, наравне с маршрутами рассматривались, и другие проекты из сферы детского туризма, подано 120 работ.Организаторы выделяют топ-5 регионов - лидеров заявочной кампании: на первом месте – столица, от Москвы подано 46 проектов. Серебро за Волгоградской областью, из которой на конкурс поступило 29 проектов, третье и четвертое место поделили Ленинградская и Псковская области, с 21 заявкой от каждого из регионов, и замыкает пятерку Свердловская область с 17 заявками. В первую десятку по количеству заявок так же попали Хабаровский и Ставропольский края, Ярославская, Кемеровская и Московская области.У экспертного совета были ровно сутки на первичную оценку работ и уже 8 декабря состоится онлайн-защита полуфиналистов конкурса. И уже 9 декабря пройдет финальный отбор призеров и победителей.Напоминаем, что все, подавшие заявки на конкурс, получат сертификаты участников, призеры будут награждены дипломами, получат обратную связь от экспертного сообщества, информационную и организационную поддержку от проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), их проекты будут размещены на платформе СМАРТЕКА Агентства стратегических инициатив (АСИ), как лучшие практики организации детского туризма и рекомендованы к внедрению в регионах Российской Федерации. Победители так же получат возможность войти в разрабатываемую программу субсидирования детского туризма в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».В рамках финальной стратегической сессии Конкурса так же пройдет проектно-аналитический семинар, ставящий себе целью выработку приоритетов и эффективных инструментов поддержки детского туризма в РФ.