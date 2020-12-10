В администрации области отреагировали на закрытие молочного комбината во Владимире. Группа компаний Danone в рамках оптимизации индустриальных мощностей решила продать производство в

В администрации области отреагировали на закрытие молочного комбината во Владимире. Группа компаний Danone в рамках оптимизации индустриальных мощностей решила продать производство в столице 33 региона. В компании отметили, что на решение повлияло расположение комбината. Предприятие расположено в городской черте, к нему вплотную примыкают жилые дома и административные здания. Рядом находятся школы, больница и парк. Всё