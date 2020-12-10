Легенды спорта на монетах. В Областной научной библиотеке – необычная выставка. Называется «Монеты славы». На фотопанно можно увидеть изображения отечественных монет, которые

Легенды спорта на монетах. В Областной научной библиотеке – необычная выставка. Называется «Монеты славы». На фотопанно можно увидеть изображения отечественных монет, которые выпускались в честь самых значимых спортивных событий и узнать их историю. Выставку приурочили к Всемирному дню футбола. Он отмечается 10 декабря. Ирина Парамонова, эксперт отделения Владимир Банка России: Мы старались отобрать те монеты,