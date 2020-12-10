Директор одной из школ не указал сведения о трех земельных участках, общей площадью более 2500 кв. м.

Собинская межрайонная прокуратура выявила факты предоставления руководителями образовательных организаций района искаженных сведений о доходахТак, директором одной из школ не отражены сведения о доходе, превышающем 150 тыс. рублей, а также полученные 13 тыс. рублей в качестве оплаты больничных. Директор другой школы не указал сведения о трех земельных участках, общей площадью более 2500 кв. м., денежных средствах в сумме 67 тыс. рублей, полученных за оплату больничного.Заведующей одного из детских садов в справках, предоставленных в отношении супруга, не отражены доходы на сумму более 80 тыс. рублей.Подобные факты выявлены при проверке справок другихруководителейобразовательных учреждений района, при этом, суммы полученных денежных средств, не отраженных в справках составили от 13 до 150 тыс. рублей.Виновныепривлечены к дисциплинарной ответственности, им предоставлена возможность подать уточненные справки.