Хотите порадовать себя или близкого человека в преддверии праздника? В этом вам помогут Дни.ру.

Хотите порадовать себя или близкого человека в преддверии праздника? В этом вам помогут "Дни.ру".Потрясающие серебряные серьги с аметистами могут стать вашими. Они будут идеальным дополнением к новогоднему образу."Дни.ру" и "теле-интернет магазин Ювелирочка" подобрали самый красивый вариант специально для вас.Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:Подпишитесь на .Поставьте лайк этой публикации.Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей.Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 14 декабря в 16.00 в "Инстаграм" – не пропустите! Сережки необходимо будет забрать из нашей редакции в Москве.