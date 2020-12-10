Хотите порадовать себя или близкого человека в преддверии праздника? В этом вам помогут Дни.ру.
Хотите порадовать себя или близкого человека в преддверии праздника? В этом вам помогут "Дни.ру".
Потрясающие серебряные серьги с аметистами могут стать вашими. Они будут идеальным дополнением к новогоднему образу.
"Дни.ру" и "теле-интернет магазин Ювелирочка" подобрали самый красивый вариант специально для вас.
Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 14 декабря в 16.00 в "Инстаграм" – не пропустите! Сережки необходимо будет забрать из нашей редакции в Москве.