Это позволит провести голубое топливо в 187 населенных пунктов.

Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава региона Владимир Сипягин подписали программу развития газоснабжения Владимирской области на следующую пятилетку. До 2025 года госкорпорация инвестирует в регион порядка 8,5 млрд рублей, что в три раза больше, чем в предыдущие пять лет. Это позволит провести голубое топливо в 187 населенных пунктов.«Планируется проложить 814 километров межпоселковых газопроводов и в 16 городах и районах», - отмечают в пресс-службы компании.Среди них: Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Муромский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Петушинский и Юрьев-Польский районы, а также областной центр.По информации «Газпрома», на 1 января 2020 года уровень газификации Владимирской области составлял 86,6%. В городах показатель равнялся — 95%, в сельской местности — 63,2%.Напомним, что 8 декабря мы рассказывали о в 11 посёлках и деревенях Кольчугинского района. Топливо подвели к 560 домовладениям.