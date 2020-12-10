Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
ПОМОЩЬ ИДЕТ Владимирские волонтеры спешат на помощь пожилым и многодетным
ВАКЦИНИРУЮТ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ВЗРОСЛЫХ Во Владимирской области определили больницы для проведения вакцинации от COVID-19
БЕСПЛАТНЫЙ РЕЦЕПТ Перенесших инфаркт и инсульт владимирцев обеспечат бесплатными лекарствами
ПОЕДЕМ – ПОГЛЯДИМ Суздаль занял первое место в списке городов для поездок на выходные
ЁЛКА – ЭТО ЛЕГАЛЬНО Во Владимире состоятся новогодние ёлки для детей