Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. В скором времени мировая экономика столкнется с большими проблемами.

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. В скором времени мировая экономика столкнется с большими проблемами.Руководитель филиппинского Центробанка Бенджамин Диокно предрек обострение экономической ситуации из-за новой волны COVID-19. По прогнозам, к концу этого года мировой ВВП снизится на 4,4%.Это, отметил экономист, еще положительный сценарий развития. "Недавние события указывают на ухудшение, а не на улучшение в краткосрочной перспективе", – подчеркнул Диокно.Глава Центробанка добавил, что ждать эффекта от вакцинации пока рано, а новые вспышки коронавируса в Соединенных Штатах и Европе уже вновь давят на мировую экономику.Согласно последним данным, . Лидером по количеству инфицированных является Америка. Здесь диагноз поставили 15,8 миллиона гражданам.На втором месте находится Индия с 9,76 миллиона случаев заболевания. Тройку замыкает Бразилия, где выявили 6,73 миллиона заразившихся. Отметим, что Россия находится на четвертой строчке с 2,54 миллиона больных.Ранее "Дни.ру" написали об . Птичий грипп может распространиться из Японии по всей планете и стать серьезной биологической угрозой.