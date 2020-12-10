Герцогиня Сассекская очаровывает и влюбляет в себя людей уже во время первой встречи. Какую технику использует Меган Маркл при общении с окружающими, рассказала эксперт по этикету Мика Майер.

Герцогиня Сассекская очаровывает и влюбляет в себя людей уже во время первой встречи. Какую технику использует Меган Маркл при общении с окружающими, рассказала эксперт по этикету Мика Майер.По словам специалиста, герцогиня часто посещает мероприятия, организованные благотворительными фондами. "Меган Маркл общается с разными людьми. Она должна уметь находить подход к каждому из них", – отметила Мика Майер.При входе в помещение герцогиня следует простому правилу – глаза и рот должны быть открыты. Так Маркл показывает присутствующим, что готова к общению. Кроме того, это делает ее более привлекательной в глазах остальных.Эксперт по этикету также обратила внимание, что во время разговора жена принца Гарри часто копирует позы и жесты своих собеседников. Такой прием в психологии называют "отзеркаливанием"."Герцогиня не делает лишних движений, например, не перекладывает сумку из одной руки в другую", – продолжила Майер.Правая рука Маркл всегда свободна для рукопожатия, передает Express.co.uk.Напомним, в январе этого года герцог и герцогиня Сассекские отказались от полномочий членов королевской семьи и переехали в Канаду, а затем – в Соединенные Штаты. Меган Маркл и принц Гарри сами зарабатывают на жизнь.Летом в семье произошла трагедия: у герцогини случился выкидыш. Своей болью бывшая актриса поделилась в специальной колонке для New York Times. призвала женщин не бояться открыто говорить о потере ребенка.