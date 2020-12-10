Гордость не только Владимирской области, но и всей России. В канун Дня Конституции в Доме дружбы награждают лучших из лучших. Врачи, медицинские сестры, общественники, деятели науки. Из рук

Гордость не только Владимирской области, но и всей России. В канун Дня Конституции в Доме дружбы награждают лучших из лучших. Врачи, медицинские сестры, общественники, деятели науки. Из рук губернатора отличившиеся получают государственные награды: за добросовестный труд, заслуги перед регионом и всей страной. Гостей церемонии встретили благодарственными словами и песнями. Живой звук: Доброе начало – это