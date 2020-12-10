Не вписался в поворот и попал в ДТП? Авария с участием легковушки и грузового автомобиля произошла на 368 км трассы “Золотое Кольцо” в Гусь-Хрустальном районе. По предварительной

Не вписался в поворот и попал в ДТП? Авария с участием легковушки и грузового автомобиля произошла на 368 км трассы “Золотое Кольцо” в Гусь-Хрустальном районе. По предварительной информации полицейских, 25-летний водитель автомобиля “Ниссан”, двигаясь со стороны города Курлово в Гусь-Хрустальный, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком марки “Исузу”. В