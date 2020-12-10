Глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич попросил Роскомнадзор провести проверку СМИ-иноагентов. Большинство из них не соблюдают требования российского законодательства, подчеркнул журналист.

Глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич попросил Роскомнадзор провести проверку СМИ-иноагентов. Большинство из них не соблюдают требования российского законодательства, подчеркнул журналист.Учрежденные за рубежом и финансируемые из-за границы СМИ манипулируют общественным сознанием, создают социальную напряженность и пытаются дискредитировать органы власти, подчеркнул Малькевич. С учетом предстоящих выборов в Госдуму это особенно опасно, уверен общественник.Чтобы читатели понимали направленность, идеологическую и смысловую составляющую публикаций таких медиа, в российском законодательстве было закреплено понятие СМИ-иноагент, отметил Малькевич. Он напомнил, что такие медиа должны маркировать свои материалы на собственных площадках, в социальных сетях и видеохостингах.Сейчас требования законодательства СМИ-иноагенты не соблюдают, констатировал член Общественной палаты. Сложившуюся ситуацию он назвал недопустимой."Поэтому официально обратился в Роскомнадзор с просьбой провести проверку соблюдения СМИ-иноагентами требований действующего законодательства и при необходимости принять соответствующие меры", – написал Малькевич в своем телеграм-канале.Ранее в Общественной палате законопроект о возможности признания иностранными агентами физических лиц, которые ведут политическую деятельность, собирают важную информацию и получают на это деньги из-за рубежа.