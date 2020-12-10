После того, как на повышение стоимости некоторых товаров обратил внимание Владимир Путин, Михаил Мишустин провел совещание по ценам на продовольствие. Премьер-министр потребовал подготовить нормативные акты для решения насущной проблемы.

После того, как на повышение стоимости некоторых товаров обратил внимание Владимир Путин, Михаил Мишустин провел совещание по ценам на продовольствие. Премьер-министр потребовал подготовить нормативные акты для решения насущной проблемы.Накануне Владимир Путин провел совещание, во время которого обсудил главные экономические вопросы. В частности президент поговорил о высоких ценах на такие продукты, как сахар, подсолнечное масло, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные издания.Российский лидер считает, что подорожание нельзя объяснить пандемией коронавируса. По его мнению, это происходит из-за того, что кто-то пытается подогнать внутренние цены под мировые. Путин потребовал, чтобы в стране вовремя реагировали на увеличение стоимости продуктов.10 декабря в ходе совещания Михаил Мишустин отметил, что скоро наступит Новый год, поэтому особенно важно, чтобы граждане могли приобрести необходимые товары и не отказывали себе. Премьер-министр озадачил коллег, потребовав к ближайшему понедельнику подготовить акт по борьбе с ростом цен.Также Михаил Мишустин дал понять, что хочет узнавать о стоимости продовольствия каждую неделю, чтобы в случае необходимости он смог принять срочное решение. Коллеги должны каждую неделю информировать премьер-министра о ценах на основные продукты потребительской корзины.