Освобождению социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея поспособствовали совместные усилия государства и общественности. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Освобождению социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея поспособствовали совместные усилия государства и общественности. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Сергей Вострецов.В четверг, 10 декабря, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что российских социологов удалось вызволить из плена и вскоре они окажутся на Родине. Из России за Суэйфаном и Шугалеем уже отправили самолет. Вострецов неоднократно выступал в поддержку удерживаемых в плену россиян и благодарен каждому, кто был неравнодушен к происходящему."Депутаты, социологи, общественники, СМИ – все причастны к этой радостной новости", – объяснил политик.Он напомнил, что судьбе ученых посвятили два фильма, которые сняли по реальным событиям. Помимо прочего, около здания посольства Ливии в Москве были организованы бессрочные пикеты. В итоге благодаря совместным усилиям получилось добиться освобождения россиян из плена. Депутат Госдумы отметил, что он лично отправлял запросы в МИД и обсуждал вопросы спасения Шугалея и Суэйфана с министром Сергеем Лавровым.Освобождение социологов политик назвал общей победой. Несмотря на многочисленные подводные камни, добавил он, совместными усилиями удалось достичь успеха. По его словам, руководство страны тщательно контролировало ситуацию, и все приложенные усилия принесли результат. Также Сергей Вострецов поздравил родственников Шугалея и Суэйфана, которые не опускали руки и не сомневались в их возвращении."Теперь ребята на свободе, совсем скоро окажутся в России и смогут отдохнуть", – заключил депутат.Социологи Самер Суэйфан и Максим Шугалей оказались в плену ливийских бандформирований в мае 2019 года. Все это время россиян незаконно удерживали в частной тюрьме "Митига". При этом социологи согласовали поездку в Триполи с Правительством национального согласия, но это не остановило местных боевиков от преступления. За 17 месяцев заточения ученым так и не предъявили официальных обвинений.