В Италии умер легендарный итальянский футболист Паоло России. Бывший нападающий национальной команды скончался в возрасте 64 лет. О смерти Росси сообщила в своем инстаграм-аккаунте его ..

В Италии умер легендарный итальянский футболист Паоло России. Бывший нападающий национальной команды скончался в возрасте 64 лет.О смерти Росси сообщила в своем инстаграм-аккаунте его жена – Федерика Каппеллетти. Она опубликовала совместное фото с покойным супругом, подписав его "навсегда". Точная причина ухода спортсмена из жизни пока не называется, но итальянские спортивные СМИ выяснили, что мужчина был неизлечимо болен, передает телеканал "".В разные годы Паоло Росси выступал за "Ювентус", "Милан", "Верону" и другие клубы. В составе сборной Италии по футболу он выиграл чемпионат мира 1982 года, получив титул лучшего бомбардира турнира.