Какие результаты у областного центра в этих направлениях в нынешнем не простом году. За что можно порадоваться и в каких направлениях ещё есть над, чем работать. У нас в гостях исполняющий

Какие результаты у областного центра в этих направлениях в нынешнем не простом году. За что можно порадоваться и в каких направлениях ещё есть над, чем работать. У нас в гостях исполняющий обязанности директора управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира Олег Медведев.