Антирекорд за антирекордом. Количество зараженных ковидом в регионе растет.За последние 24 часа этот диагноз поставили еще 160 жителям области. Увеличивается и число пациентов, которым

Антирекорд за антирекордом. Количество зараженных ковидом в регионе растет.За последние 24 часа этот диагноз поставили еще 160 жителям области. Увеличивается и число пациентов, которым необходима госпитализация. Ежедневно в лечебные учреждения поступает около 130 человек. Тяжелое течение болезни фиксируется теперь не только у старшей возрастной группы. Елена Утемова, директор областного департамента здравоохранения: Крайне тяжело протекает коронавирусная