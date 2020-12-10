В России были разработаны и успели пройти все необходимые испытания уже две вакцины – Спутник V и Вектор. Уже в ближайшее время они будут выпущены в гражданский оборот.

В России были разработаны и успели пройти все необходимые испытания уже две вакцины – "Спутник V" и "Вектор". Уже в ближайшее время они будут выпущены в гражданский оборот."Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V", – рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. На этом процесс не остановится.Так, существует вакцина государственного научного центра "Вектор", носящая название "ЭпиВакКорона". Возможные объемы ее поступления в гражданский оборот на данный момент оцениваются. При этом она будет выпущена в то же время, что и "Спутник V".Напомним, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была первым в мире официально зарегистрированным препаратом подобного назначения. Клинические испытания она прошла в июне и июля.Сама регистрация произошла 11 августа, а 7 сентября были начаты пострегистрационные испытания в Москве. Добровольцы – 40 тысяч человек, из которы десять тысяч получили плацебо вместо настоящего препарата – были привиты уже 9 сентября.При этом в Москве уже стартовала кампания по вакцинации граждан, входящих в группы риска и вынужденных контактировать с людьми по службе. Речь идет о врачах, учителях и работниках социальных служб.