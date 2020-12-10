Объекты культурного наследия регионального значения, несмотря на все просьбы жителей, аварийными не признают.

Члены регионального штаба ОНФ во Владимирской области добиваются расселения жителей домов в Гусь-Хрустальном в связи с аварийным состоянием помещений. Объекты культурного наследия регионального значения, несмотря на все просьбы жителей, аварийными не признают.Двенадцать домов, возведенных в конце XIX в., буквально разваливаются по кирпичику, и это не где-то в далекой глубинке, а в центре районного центра – городе Гусе-Хрустальном. В так называемых кирпичных казармах продолжают проживать люди. На их головы то и дело падает штукатурка, а из-под ног вылетают гнилые доски.«Живем в доме, который просто рушится на глазах. Отопление – печное, дома очень холодно – сырость, влага, ужасные условия. Горячей воды у нас нет. Все комнаты обросли плесенью», – рассказала мама двоих детей Татьяна Птицына, проживающая в доме на улице Рудницкой, 11.«Воду сами носим, потолок нависает и вот-вот рухнет. Отопления тоже нет. Обращались везде, но помощи так и не последовало. А мы ведь почти в центре живем», – сетует 80-летняя Нина Федоровна, жительница дома на улице Луначарского, 2.Люди и рады бы отсюда съехать. Да вот их дома никак не признают аварийными, хотя отдельные помещения таковыми являются. Из-за этого жители никак не могут добиться переселения из домов позапрошлого века, так как ни под одну программу переселения они не попадают.Местные чиновники утверждают, что квартиры и комнаты людей находятся в удовлетворительном состоянии. Это же говорят и в органах опеки, которые в ином случае могли бы изъять детей из семей.Активисты ОНФ ведут этот вопрос с осени этого года. Один из вариантов, которые они предложили жителям, – обратиться в администрацию с требованием предоставить временно маневренный фонд и встать на очередь по жилью как нуждающиеся. Однако люди опасаются, что могут навсегда «застрять» в этом самом маневренном фонде.«Мы связались с жителями и узнали, что в плачевном состоянии у них пять таких домов. Жить в таких условиях, и мы все это прекрасно понимаем, невозможно, кроме того, еще и опасно. Очевидно, что здесь необходимо искать оптимальный вариант решения вопроса, и мы это обязательно сделаем», – сказала глава регионального исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.Кроме того, вопрос под личный контроль взяла член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Это далеко не первый объект в городе Гусе-Хрустальном, которому общественница уделила пристальное внимание. Все остальные вопросы были успешно решены.«Мы наладили связь с главой города и, конечно, совместными усилиями обязательно добьемся справедливости. Главная наша задача, и она никогда не менялась, – помощь гражданам. Такая проблема, к сожалению, существует не только во Владимирской области, но варианты решения есть», – отметила Калинина.Напомним, в эфире федерального канала освещался факт нарушения жилищных прав девушки-сироты, проживающей в одном из таких домов. Региональные органы прокуратуры и Следком .