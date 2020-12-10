Абсолютное большинство индивидуальных предпринимателей рано или поздно начинают пользоваться расчетно-кассовым обслуживанием.

Абсолютное большинство индивидуальных предпринимателей рано или поздно начинают пользоваться расчетно-кассовым обслуживанием. А для юридических лиц это уже фактически неизбежный шаг. По статистике, количество открытых счетов РКО составляет более половины от числа всех граждан РФ. Банки предлагают разные варианты такого вида обслуживания, и все они, на первый взгляд, удобные и выгодные. Давайте разберемся, как выбрать самое эффективное для вашего дела предложение.Для чего нужно РКОЗачем вообще предпринимателю расчетно-кассовое обслуживание? Это базовый продукт для любого бизнеса, удобен для проведения безналичных платежей с поставщиками и покупателями.Он необходим и для расчетов с контрагентами и налоговой инспекцией, и для эффективного распределения денежных потоков, и для выплаты зарплаты, и для работы с валютой разных стран.По банковским реквизитам партнеры перечисляют средства, клиент также может оплачивать товары или услуги, списывая деньги со счета в режиме онлайн.Работать можно как с безналичными средствами, так и с наличными - прием, выдача, пересчет, инкассация, эквайринг.Сегодня банки предлагают новые услуги и онлайн-сервисы на рынке РКО. Какие именно — мы узнали во Владимирском офисе ПСБ. Это один из наиболее активно работающих с предпринимателями банков России.Что предлагает банк малому бизнесу?При открытии расчетного счета банк предлагает юридическому лицу определенный спектр услуг. Чем этот список шире, тем больше выгоды и удобства получит клиент. Так, разнообразную линейку тарифов предлагает ПСБ, причем к ним можно добавить и дополнительные услуги.Открыть счет индивидуальному предпринимателю не сложно. ПСБ оказывает услуги РКО и физическим лицам, занимающимся частной деятельностью, и юридическим лицам. За открытие счета плата не взимается.Спецпредложения делают работу с ними еще более выгодной. Так, сейчас ПСБ предлагает шесть месяцев бесплатного обслуживания по выбранному тарифу.Начни РКО онлайнИП и ООО может обратиться в любой офис ПСБ для регистрации бизнеса, без визита в налоговую и МФЦ. Все документы банк оформляет и отправляет в регистрирующий орган дистанционно. Клиент не платит ни за подготовку пакета документов, ни за выпуск электронной подписи и открытие счета. Особую популярность этот сервис приобрел сегодня, в условиях самоизоляции. Клиенту необходимо посетить офис всего один раз для прохождения идентификации личности с паспортом, без очередей. При желании после регистрации бизнеса предпринимателю открывается расчетный счет автоматически без визита в офис.Чтобы заранее получить реквизиты расчетного счета для организации взаиморасчётов с контрагентами, надо просто зайти на сайт psbank.ru и открыть доступ в личный кабинет. Затем нужно оценить и выбрать тариф и нажать на кнопку "Зарезервировать счет”. В онлайн-заявке заполняются все графы со звездочкой.Подтверждение о приеме заявления придет на электронную почту. Затем позвонит менеджер ПСБ, чтобы обговорить все условия, уточнить персональные данные. Вся процедура займет около часа — от звонка менеджера для уточнения тарифа до подписания. Документы предприниматель подпишет квалифицированной электронной подписью.Комиссия за заверение документов не взимается. Реквизиты счета для ИП или ООО будут сформированы автоматически. В течение пяти рабочих дней на почту клиенту придет ответ от ФНС в электронном виде.Как правило, чтобы открыть такой счет, нужны учредительные документы, паспорта руководителя и других распорядителей счета, документы об их назначении с указанием оснований и сроков полномочий, круглая печать организации. Кроме того, при необходимости, понадобится лицензия на осуществляемый вид деятельности.Для действующего бизнеса ПСБ предлагает также дистанционное открытие счета с выездом курьера для подписания документов. Услуга выездного менеджера абсолютно бесплатна. Менеджер выезжает в любой населенный пункт Владимирской области.Кредитование бизнеса онлайнОчень удобно, что в ПСБ можно подать заявку на кредит «Без бумаг Оборотный» дистанционно с минимальным пакетом документов и получить деньги на счет также, не выходя из дома или офиса.Бухгалтер больше не нужен?Конечно, РКО полностью не заменит бухгалтера, но может снять с него часть обязанностей. Например, расчетный счет в ПСБ дает возможность сдавать всю отчетность онлайн. «Моя Бухгалтерия 1С» дотупна бесплатно для ИП на УСН 6% .Одно из неоспоримых преимуществ банка - удобный мобильный и интернет-банк.Счета легко и безопасно оплачивать со смартфона. Продукты и сервисы можно подключать в один клик.ИП или ООО?Для индивидуальных предпринимателей расчетно-кассовое обслуживание в ПСБ особенно выгодно. ИП получает тариф от 0 рублей, бесплатную онлайн-бухгалтерию, реквизиты счета за 1 минуту.Для ООО банк предлагает широкую линейку услуг, в том числе дистанционное открытие счета, удобный мобильный и интернет-банк, бесплатный зарплатный проект, бизнес-карту к счету.Бизнес-карта предоставляет возможность доступа к денежным средствам на счете круглосуточно без посещения офиса. Карта позволяет оптимизировать бизнес-расходы за счет безналичной оплаты хозяйственных нужд организации, возвращать часть средств по кэшбеку от произведенных платежей до 20 000 рублей, а также есть дополнительная скидка на АЗС, а также можно производить возмещение НДС до 20% по картам Mastercard через сервис «Яндекс. Заправки». Стоит отметить, что и здесь работа бухгалтера упрощена: готовый пакет документов для возмещения НДС приходит на почту автоматически за каждый отчетный период.Как выбрать выгодный тариф?Выбирать тариф РКО стоит с учетом уровня дохода и, естественно, своих потребностей.В основе большинства тарифов лежит спектр услуг по расчетно-кассовому обслуживанию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и дополнительные преимущества.ПСБ предлагает индивидуальным предпринимателям несколько вариантов.Тарифные планы ПСБ продуманы таким образом, чтобы клиент мог выбрать подходящий конкретно для его бизнес-задач - от старта до больших проектов.Например, тариф «Бизнес Cтарт» предусматривает бесплатное открытие счета, три бесплатных платежа, внутрибанковские переводы в любое время и день недели, оплату бюджетных и налоговых платежей. В управлении финансами поможет бесплатный и функциональный интернет-банкинг.Тариф «Платите меньше» за 400 рублей в месяц предоставляет расширенный пакет услуг. Стоимость интернет-банкинга составит 99 рублей в месяц. Пять платежей компании обойдутся в 0 рублей, как и переводы физлицам до 100 тыс. рублей, снятие наличных на зарплату и внесение денег на счет через кассу будет также бесплатными.По «Бизнес 24/7» обслуживание счета обойдется предпринимателю в 1990 рублей в месяц. Открытие счета бесплатно, как и 15 платежей, а также переводы физическим лицам до 100 тысяч. Если открыть счет на сайте ПСБ сейчас, что можно получить первые три бесплатных месяца ведения счета по тарифу «Бизнес 24/7» и еще три месяца в подарок, если оплатить годовое обслуживание сразу после первых трех бесплатных месяцев. Таким образом, полгода не надо будет платить за счет.Тариф «Бизнес Драйв» предполагает самый широкий пакет услуг. В пакет за 3500 рублей в месяц входит бесплатное открытие счета, интернет-банк, мобильный банк, 50 бесплатных платежей, а также переводы физическим лицам до 100 тысяч рублей. При единовременной оплате тарифа на год его стоимость снижается до 2 625 рублей за месяц.В банке регулярно проводятся различные акции для бизнеса. Например, если рекомендовать партнеру банк для открытия счета, то можно получить в виде подарка месяц бесплатного обслуживания счета, месяц бесплатных платежей в любом количестве и 3 месяца бесплатного сервиса смс-информирования о движениях по счету.У всех тарифов на РКО есть общие преимущества:Выгодные тарифы на платежи. РКО ПСБ предполагает бесплатные внутрибанковские платежи 24/7, внешние платежи до 20:00, бесплатные бюджетные и налоговые платежи, пакет бесплатных внешних платежей в каждом тарифеКруглосуточная поддержка. ПСБ обеспечивает поддержку 24 часа семь дней в неделю. Специалисты банка всегда готовы ответить на вопросы клиентов в приложении или по телефону.Справка:ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка дляреализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и порядка 8,6 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.