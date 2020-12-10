Общая сумма ущерба, причинённого собственникам, составила около 700 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»С октября прошлого по май текущего года в полицию поступило несколько сообщений о пропаже имущества из дачных домов, гаражей и хозяйственных построек, расположенных на территории Покрова. Неизвестный, взламывая окна и двери, проникал в помещения и похищал автомобильные шины, телевизоры, электроинструменты, бытовую технику и велосипеды.Общая сумма ущерба, причинённого собственникам, составила около 700 тысяч рублей.При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД по Петушинскому району на территории Покрова задержали злоумышленника. В содеянном он сознался.В ходе следствия установлено, что сразу после краж злоумышленник уезжал в соседний регион, где реализовывал чужое имущество по заниженной стоимости в скупках и ломбардах.Следователями собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению 22 эпизодов преступной деятельностиЧасть похищенного была изъята сотрудниками полиции и возвращена собственникам.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.