Утверждённый Минздравом России перечень лекарств состоит из 23 препаратов.

Перенесшие инфаркты и инсульты жители Владимирской области в течение года могут бесплатно получать жизненно необходимые препараты. Государственная поддержка этой категории граждан осуществляется в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Утверждённый Минздравом России перечень лекарств состоит из 23 препаратов.Право получать льготные лекарства имеют жители Владимирской области, которые перенесли в 2020 году инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения и находятся на диспансерном наблюдении (за исключением лиц, имеющих инвалидность). Лекарства также положены пациентам после аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием или катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистой патологии.рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплены лекарственные препараты на 140,8 млн рублей. По состоянию на 1 декабря более 1700 пациентов уже воспользовались правом на бесплатное лекарственное обеспечение. Всего в регионе на диспансерном наблюдении находится 3228 человек из этой категории пациентов.Как сообщил главный внештатный невролог Департамента здравоохранения Андрей Мнёв, лечение пациентов, перенесших инсульт или инфаркт, должно носить системный характер. Зачастую таким людям требуется постоянная терапия. «Если не заниматься вторичной профилактикой, то инсульт или инфаркт могут повториться», – подчеркнул Андрей Мнёв.Для получения льготных лекарств пациенту необходимо обратиться с выпиской из стационара к участковому терапевту. Он выпишет рецепт на получение бесплатных медикаментов, которые выдадут в аптеке. Если пациент не может самостоятельно прийти в поликлинику, он может вызвать врача на дом.фото: pixabay.com