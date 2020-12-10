На даче в Московской области житель Подольска развернул лабораторию по производству мефедрона, передает сайт . Изготовленные наркотики он сбывал третьим лицам. Мужчину задержали. При ..

На даче в Московской области житель Подольска развернул лабораторию по производству мефедрона, передает сайт "". Изготовленные наркотики он сбывал третьим лицам. Мужчину задержали. При обыске были обнаружены не только сами запрещенные вещества, но и необходимые для их изготовления компоненты и предметы.