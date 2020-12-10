Владимирцам предлагают жаловаться на проблемы в медицине на Госуслугах. Там запустили форму обратной связи по вопросам новой коронавирусной инфекции. Как сообщают создатели, пациенты

Владимирцам предлагают жаловаться на проблемы в медицине на Госуслугах. Там запустили форму обратной связи по вопросам новой коронавирусной инфекции. Как сообщают создатели, пациенты могут пожаловаться и если у них не получается вызвать скорую помощь, и если не удаётся дозвониться до поликлиники. Услуга доступна даже для упрощённой учетной записи. Если же ведомства не будут реагировать на