Плужников получил от 16 курсантов взятки в общем размере более 4,6 млн рублей.
Во Владимире вынесли приговор
в отношении бывшего заместителя начальника юридического факультета ВЮИ ФСИН России Владимира Плужникова
. Он признан виновным в мошенничестве. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
, обещая покровительство, Плужников получил от 16 курсантов взятки в общем размере более 4,6 млн рублей. Обучающиеся брали кредиты в банках и передавали деньги преподавателю.
Подсудимый
вину признал полностью. Пояснил, что полученными таким образом деньгами он делал ставки в букмекерской конторе. Все денежные средства он проиграл.
Суд назначил Плужникову
наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных учреждениях сроков на 1 год 6 месяцев.
Ущерб бывший преподаватель частично возместил в добровольном порядке, остальные иски студентов судом удовлетворены.
Напомним, что летом этого года также был . Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.